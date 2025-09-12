Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wachhund tödlich verletzt - Zeugen nach Einbruch gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Metallrecyclingfirma in der Suhler Straße. Die Firma befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs in Richtung Oberhof. Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände der Firma und entwendeten Buntmetall-Kabelstränge im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde mutmaßlich durch eine handelnde Person ein zum Tatzeitpunkt auf dem Grundstück befindlicher Wachhund tödlich verletzt. Der Schäferhund hat sodann das Grundstück vermutlich durch eine Zaunöffnung verlassen und ist verletzt im Bereich der B 247 umher gelaufen. Es werden explizit Zeugen gesucht, die Angaben machen können, wann sie den verletzten Hund gesehen haben. Außerdem werden Zeugen gesucht, die sonstige verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0238941/2025 entgegen. (ah)

