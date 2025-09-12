PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wachhund tödlich verletzt - Zeugen nach Einbruch gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Metallrecyclingfirma in der Suhler Straße. Die Firma befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs in Richtung Oberhof. Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände der Firma und entwendeten Buntmetall-Kabelstränge im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde mutmaßlich durch eine handelnde Person ein zum Tatzeitpunkt auf dem Grundstück befindlicher Wachhund tödlich verletzt. Der Schäferhund hat sodann das Grundstück vermutlich durch eine Zaunöffnung verlassen und ist verletzt im Bereich der B 247 umher gelaufen. Es werden explizit Zeugen gesucht, die Angaben machen können, wann sie den verletzten Hund gesehen haben. Außerdem werden Zeugen gesucht, die sonstige verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0238941/2025 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - Gestern verschafften sich Unbekannte zwischen 08.45 Uhr und 10.20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goldbacher Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-7811254 und der Bezugsnummer 0237936/2025 entgegengenommen. (ah) ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz der Veste Wachsenburg abgestellt war, entwendeten Unbekannte Nahrungsmittel und Kleidung. Der VW wurde gestern in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr gewaltsam geöffnet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0238365/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren