LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern verschafften sich Unbekannte zwischen 08.45 Uhr und 10.20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goldbacher Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-7811254 und der Bezugsnummer 0237936/2025 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

