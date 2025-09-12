LPI-GTH: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht
Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots)
Aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz der Veste Wachsenburg abgestellt war, entwendeten Unbekannte Nahrungsmittel und Kleidung. Der VW wurde gestern in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr gewaltsam geöffnet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0238365/2025 entgegen. (ah)
