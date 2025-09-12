LPI-GTH: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 36-jähriger Mann befuhr gestern Nachmittag mit einem Daimler in Böhlen die Großbreitenbacher Straße in Richtung Gillersdorf. Eine 51-jährige Opel-Fahrern befuhr die L2648 aus Richtung Großbreitenbach und wollte die dortige Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 36-Jährigen. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ...

