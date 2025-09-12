LPI-GTH: Drogentest positiv
Gotha (ots)
Ein Drogenvortest bei einem 32-jährigen Peugeot-Fahrer reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Der Mann wurde heute Nacht gegen 03.00 Uhr in der Böhnerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell