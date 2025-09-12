PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogentest positiv

Gotha (ots)

Ein Drogenvortest bei einem 32-jährigen Peugeot-Fahrer reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Der Mann wurde heute Nacht gegen 03.00 Uhr in der Böhnerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

    Seebach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Abend stellten Polizeibeamte einen offenbar unter berauschenden Mitteln stehenden Mann auf einem E-Scooter fest. Ein Drogentest schlug auf Cannabis sowie Amphetamine/Methamphetamine an. Außerdem schien er Alkohol konsumiert zu haben. Einen Test lehnte er ab. Zu Beweiswecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Jugendliche flüchtet vor Kontrolle

    Eisenach (ots) - Gestern Abend wollten Polizeibeamte eine Moped-Fahrerin in der Uferstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die junge Fahrerin entzog sich zunächst mit dem Moped der Kontrolle, stieg jedoch ab, warf das Kleinkraftrad zur Seite und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei konnte der 17-Jährigen habhaft werden, sie besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Außerdem war das Moped nicht versichert und die ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 15:18

    LPI-GTH: Tatverdächtige ermittelt

    Eisenach (ots) - Seit dem 01.09.2025 kam es zu 17 Diebstahlshandlungen aus Pkws im Stadtgebiet von Eisenach. In allen Fällen waren die Fahrzeuge offenbar unverschlossen. Es wurden hauptsächlich geringe Bargeldbestände, Geldbörsen, Sonnenbrillen, sowie Taschen oder Bekleidungsgegenstände gestohlen. Umfangreiche und intensive Polizeimaßnahmen ergaben bislang den Tatverdacht gegen zwei unabhängig voneinander handelnde Personen. Hierbei handelt es sich um zwei Männer im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren