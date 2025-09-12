LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet
Seebach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Abend stellten Polizeibeamte einen offenbar unter berauschenden Mitteln stehenden Mann auf einem E-Scooter fest. Ein Drogentest schlug auf Cannabis sowie Amphetamine/Methamphetamine an. Außerdem schien er Alkohol konsumiert zu haben. Einen Test lehnte er ab. Zu Beweiswecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)
