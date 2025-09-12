PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend stellten Polizeibeamte einen offenbar unter berauschenden Mitteln stehenden Mann auf einem E-Scooter fest. Ein Drogentest schlug auf Cannabis sowie Amphetamine/Methamphetamine an. Außerdem schien er Alkohol konsumiert zu haben. Einen Test lehnte er ab. Zu Beweiswecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

