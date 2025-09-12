Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendliche flüchtet vor Kontrolle

Eisenach (ots)

Gestern Abend wollten Polizeibeamte eine Moped-Fahrerin in der Uferstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die junge Fahrerin entzog sich zunächst mit dem Moped der Kontrolle, stieg jedoch ab, warf das Kleinkraftrad zur Seite und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei konnte der 17-Jährigen habhaft werden, sie besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Außerdem war das Moped nicht versichert und die angebrachten Kennzeichen für das Fahrzeug nicht ausgegeben. Weil das Mädchen keine nachvollziehbaren Angaben zum Eigentümer des Mopeds machen konnte, wurde dieses zur Eigentumssicherung sichergestellt. Beim Wegwerfen des Mopeds wurde der Tank beschädigt. Der austretende Kraftstoff musste später durch die Feuerwehr gebunden werden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell