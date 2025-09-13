Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike am Tage entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitagvormittag, zw. 09:45 Uhr und 11:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein angeschlossenes E-Bike der Marke Fischer vor der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle in Arnstadt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Fischer, Modell EM 1726.1 in den Farben schwarz-rot. Am Rad waren graue Seitentaschen angebracht, auch der neongelbe Helm und der Regenschutz befanden sich noch am Rad.

Der Wert wird mit ca. 1.600 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0239213/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell