LPI-GTH: E-Bike am Tage entwendet - Zeugenaufruf
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Am Freitagvormittag, zw. 09:45 Uhr und 11:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein angeschlossenes E-Bike der Marke Fischer vor der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle in Arnstadt.
Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Fischer, Modell EM 1726.1 in den Farben schwarz-rot. Am Rad waren graue Seitentaschen angebracht, auch der neongelbe Helm und der Regenschutz befanden sich noch am Rad.
Der Wert wird mit ca. 1.600 Euro beziffert.
Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0239213/2025 entgegen. (tb)
