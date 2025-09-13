PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike am Tage entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitagvormittag, zw. 09:45 Uhr und 11:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein angeschlossenes E-Bike der Marke Fischer vor der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle in Arnstadt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Fischer, Modell EM 1726.1 in den Farben schwarz-rot. Am Rad waren graue Seitentaschen angebracht, auch der neongelbe Helm und der Regenschutz befanden sich noch am Rad.

Der Wert wird mit ca. 1.600 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0239213/2025 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 13:37

    LPI-GTH: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Von einem Firmengelände in der Straße "Am Rinnweg" entwendeten Unbekannte vergangene Nacht eine bisher unbekannte Menge verschiedener Buntmetalle in Form von mehreren Palletten Kabeltrommeln. Sehr wahrscheinlich wurde das Beutegut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:45

    LPI-GTH: Wachhund tödlich verletzt - Zeugen nach Einbruch gesucht

    Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Metallrecyclingfirma in der Suhler Straße. Die Firma befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs in Richtung Oberhof. Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände der Firma und entwendeten Buntmetall-Kabelstränge im Wert von mehreren Tausend Euro. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - Gestern verschafften sich Unbekannte zwischen 08.45 Uhr und 10.20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goldbacher Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-7811254 und der Bezugsnummer 0237936/2025 entgegengenommen. (ah) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren