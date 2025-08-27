Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Mann belästigt Passanten am Strand und führt Machete mit sich

Binz (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 26. August 2025, wurde die Polizei gegen 15:30 Uhr an den Strand von Binz gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand belästigte ein 51-jähriger Mann mehrere Personen und urinierte im öffentlichen Raum. Weiterhin soll er versucht haben, einen 42-jährigen Brandenburger und einen 18-jährigen von der Insel Rügen zu schlagen. Die Schläge trafen jedoch nicht bzw. konnten abgeblockt werden. Verletzt wurde niemand. Augenscheinlich führte der 51-Jährige eine Machete mit sich, die er offenbar zuvor dem 42-Jährigen vor die Füße warf. Die Machete wurde sichergestellt. Eine Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,80 Promille. Der 51-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg ins Polizeirevier bedrohte der 51-Jährige einen Polizisten.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetzes aufgenommen. Alle beteiligten Personen dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell