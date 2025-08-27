PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Rasanter Fahrer drängt Radfahrerin ab - Polizei sucht Zeugen

Born (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 26. August 2025, kam es um 18:30 Uhr auf der Nordstraße in Born zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 70-jährige E-Bike-Fahrerin aus Sachsen mit ihrem Mann die Nordstraße in Born. Augenscheinlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrer (männlich, cira 20-25 Jahre) eines weißen Transporters rasant an der Frau vorbei. Offenbar erschrak sie deswegen und stürzte in der weiteren Folge. Sie verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Transporter fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei um Zeugen. Hinweise geben Sie bitte an das Polizeirevier in Barth unter Telefon 038231 6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

