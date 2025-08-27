Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Handy-Verlust mit Happy End: Polizei Barth hilft Wanderreiterin aus Köln

Barth (ots)

Ein Schreckmoment mit gutem Ausgang: Am Montagnachmittag (25. August 2025) verlor eine 45-jährige deutsche Wanderreiterin aus Köln während ihrer 50-tägigen Reise nach Alt Reddevitz ihr Mobiltelefon in Barth. Am 45. Tag ihrer Tour blieb ihre eigene Suche erfolglos - und die Sorge wuchs, dass sie ihr Telefon nicht wiederfinden könnte.

Gegen 16:30 Uhr wandte sie sich mithilfe eines Passanten an das Polizeirevier Barth. Die Polizisten reagierten: Über eine App orteten sie das Gerät in der Altstadt, entsandten Beamte zu Fuß und schalteten gleichzeitig einen Signalton am Handy ein. Fast zeitgleich meldete sich eine Frau in einem Handyshop, die das Telefon gefunden hatte - und nahm gerade ab, als die Beamten den Laden betraten.

Kurz darauf konnte die Wanderin ihr Handy wieder in Empfang nehmen. Überglücklich bedankte sie sich bei der ehrlichen Finderin und den Beamten.

