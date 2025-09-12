PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Einbruch gesucht

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Von einem Firmengelände in der Straße "Am Rinnweg" entwendeten Unbekannte vergangene Nacht eine bisher unbekannte Menge verschiedener Buntmetalle in Form von mehreren Palletten Kabeltrommeln. Sehr wahrscheinlich wurde das Beutegut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0239036/2025 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 11:45

    LPI-GTH: Wachhund tödlich verletzt - Zeugen nach Einbruch gesucht

    Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Metallrecyclingfirma in der Suhler Straße. Die Firma befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs in Richtung Oberhof. Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände der Firma und entwendeten Buntmetall-Kabelstränge im Wert von mehreren Tausend Euro. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - Gestern verschafften sich Unbekannte zwischen 08.45 Uhr und 10.20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goldbacher Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-7811254 und der Bezugsnummer 0237936/2025 entgegengenommen. (ah) ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz der Veste Wachsenburg abgestellt war, entwendeten Unbekannte Nahrungsmittel und Kleidung. Der VW wurde gestern in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr gewaltsam geöffnet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0238365/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren