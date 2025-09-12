LPI-GTH: Zeugen nach Einbruch gesucht
Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Von einem Firmengelände in der Straße "Am Rinnweg" entwendeten Unbekannte vergangene Nacht eine bisher unbekannte Menge verschiedener Buntmetalle in Form von mehreren Palletten Kabeltrommeln. Sehr wahrscheinlich wurde das Beutegut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0239036/2025 entgegengenommen. (ah)
