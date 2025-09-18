PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Elze

Hildesheim (ots)

ELZE (hei). Am Donnerstag, 18.09.2025, führte die Polizei Elze im Zuständigkeitsbereich an verschiedenen Örtlichkeiten gezielte Geschwindigkeitsmessungen zur Überwachung des Straßenverkehrs durch.

Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 30 km/h. Auf den Verkehrsteilnehmer kommen ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro sowie 1 Punkt im Fahreignungsregister zu.

Die Polizei Elze wird auch künftig regelmäßige Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

