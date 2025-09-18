Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gestohlener Jaguar wieder da

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) Mit einer Pressemeldung vom 16.09.2025 wurde über einen Diebstahl eines Jaguars berichtet, der zwischen Sonntag und Montag (14./15.09.2025) im Heinrich-Bertram-Ring in Drispenstedt entwendet worden ist:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6118833

Im Zuge der Ermittlungen kamen die zuständigen Beamten einem 17-Jährigen aus Hildesheim auf die Spur, der im Verdacht steht, für den Diebstahl des Fahrzeuges verantwortlich zu sein. Das Auto wurde gestern im Nahbereich des Wohnanschrift des Jugendlichen aufgefunden.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

