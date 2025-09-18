PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (kb) - Am 17.09.2025, um 07:57 Uhr, ereignete sich auf Höhe des Jobcenter-Parkplatzes, in Sarstedt eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrzeugführer befährt mit seinem unbekannten Pkw die Straße an der Straßenbahn in Richtung Wendeschleife und beabsichtigt nach rechts auf den Parkplatz des Jobcenters abzubiegen. Hierbei übersieht er die von hinten kommende Radfahrerin und es kommt zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verletzt sich leicht. Der Verursacher nimmt kurzzeitig Kontakt mit der Radfahrerin auf und entfernt sich anschließend von der Unfallstelle ohne Daten zu seiner Person zu machen. Der entstandene Schaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

