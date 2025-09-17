PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (ste) - Im Zeitraum vom 12.09.2025, um 16:00 Uhr, bis zum 14.09.2025, um 08:30 Uhr, ist es bei einer Werkzeugbau- und Zerspanungstechnikfirma in der Oppelner Straße in 31167 Bockenem zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Die bislang unbekannten Täter begaben sich dabei gewaltsam auf das umschlossene Firmengelände und entwendeten dort verschiedenen Metallen. Die exakte Menge des entwendeten Diebesgutes ist nicht abschließend geklärt. Vermutlich wurden aber wenige Tonnen, eine Ziffer im unteren einstelligen Bereich, entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist demnach nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde höchstwahrscheinlich ein größeres Fahrzeug genutzt. Vermutlich ein Transporter, Sprinterklasse oder sogar ein kleinerer Lkw (bis 7,5t). Mögliche Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat, nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Nummer 05063 / 901-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

