POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Harsum (kb) - In der Zeit vom 16.09.2025, 19:00 Uhr bis zum 17.09.2025, 07:30 Uhr, ereignete sich beim Sonderpreis Baumarkt im Morgenstern 34 in Harsum eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchiert vermutlich beim Rangieren im Zufahrtsbereich des Sonderpreis Baumarktes einen dort befindlichen Zaunpfosten und beschädigt diesen. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

