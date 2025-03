Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche + Geld aus Haus gestohlen + Ladesäulen brennen

Gießen (ots)

Pohlheim: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Heute früh um 3.15 Uhr brachen Unbekannte in den REWE-Markt in Garbenteich ein. Die Kriminellen brachen mit massiver Gewalt die Eingangstür des Marktes in der Straße Alter Weg auf. Sie schlugen in der Folge mit einem Werkzeug eine weitere Tür im Inneren ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Die Einbrecher erbeuteten Zigaretten und flüchteten. An den Türen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat gegen 3.15 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt? Sind zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: In Vereinsheim eingestiegen

Irgendwann zwischen Samstag (22.3.) und Montagmorgen stiegen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Odenhausener Hauptstraße ein. Dazu brachen sie mehrere Türen auf. Sie durchsuchten verschiedene Räume des Fußball- und des Tennisvereins. Zudem machten sie sich an einem am Sportplatz abgestellten Pkw-Anhänger zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Einbrecher entkamen unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Rabenau: Geld aus Haus gestohlen

Ein Dieb erbeutete gestern Bargeld aus einem Haus in Geilshausen. Der Unbekannte nutze einen günstigen Moment und gelangte vermutlich durch eine zur Tatzeit unverschlossene Tür in das Einfamilienhaus im Steinesweg. Er durchsuchte die Wohnräume und entkam unbemerkt. Der Unbekannte schlug im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 18.15 Uhr zu.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: Einbruchsversuch in Niederkleen

Im Zeitraum zwischen Samstag (22.3.) und Dienstag hebelte ein Einbrecher an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Langgönser Straße. Die Tür hielt dem Versuch stand, der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Ladesäulen brennen

Gestern gegen 21.05 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in einem Parkhaus am Bahnhof. Vor Ort stellte sich heraus, dass in dem Parkhaus der DB in der Lahnstraße zwei Ladesäulen für E-Autos brannten. Die Säulen waren neu und befanden sich noch nicht in Betrieb. Nach den derzeitigen Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Säulen durch einen Unbekannten in Brand gesetzt wurden. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe muss noch beziffert werden. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen zur Tatzeit im Umfeld des Parkhauses aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell