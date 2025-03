POL-GI: Türen vereiteln Einbruch + In Friseurladen eingestiegen

Gießen (ots) - Gießen: Einbrecherinnen gehen leer aus Drei Einbrecherinnen drangen am Donnerstagvormittag (20.03.2025) durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Gießen ein. Die Täterinnen durchsuchten mehrere Räume im Obergeschoss. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben sie ohne Beute. Die Tat ereignete sich zwischen 09:00 ...

