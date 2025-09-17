PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Alfeld- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Im Zeitraum vom 15.09.2025 18:00 Uhr bis zum 16.09.2025 06:15 Uhr wurde ein gelb lackierter Ford Fiesta auf Höhe der Winzenburger Straße 52 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Nach diesem Zeitraum wurde an der vorderen linken Fahrzeugfront ein Unfallschaden festgestellt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben bzw. Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

