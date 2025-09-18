PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Tatzeit zwischen Mittwoch, dem 17.09.2025, 10:00 Uhr und Donnerstag, dem 18.09.2025, 08:00 Uhr, kam es in der Wilhelm-Funke-Str. (Sackgasse) im Alfelder Ortsteil Röllinghausen zu einem Einbruch.

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde an das freistehende Einfamilienhaus über den rückwärtigen Bereich herangetreten. Der oder die Täter kletterten über einen überdachten Anbau und hebelten im Obergeschoss ein Fenster auf. Auf dieser Hausebene wurde anschließend ein Tresor gewaltsam geöffnet und offensichtlich alle weiteren Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Aus dem Tresor wurden mutmaßlich Schmuck und Münzen in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Ob evtl. noch weitere Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Täterschaft verließ das Haus dann augenscheinlich durch die Haustür nach draußen. Die Bewohner des Hauses waren zur genannten Tatzeit nicht im Haus.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit, bzw. davor machen können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

