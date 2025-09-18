PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Bürogebäude ein und entwenden Auto

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Montagabend, 15.09.2025, 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 16.09.2025, 05:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Bürokomplex in der Bördestraße. In diesem Zusammenhang wurde ein Pkw der geschädigten Institution gestohlen, der am Mittwochvormittag unweit des Tatortes wieder auftauchte.

Auf welche Art und Weise der oder die Täter in das betroffene Objekt gelangten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Im Inneren wurden annähernd alle Büros durchsucht. In dem Zuge fiel den Tätern ein Autoschlüssel in die Hände, mit dem anschließend ein Skoda KAROQ entwendet wurde.

Das Fahrzeug wurde gestern nach Zeugenhinweisen in der Straße Pflugstieg auf einem Acker stehend aufgefunden und anschließend sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Etwaige Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

