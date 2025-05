Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Frauen bei Einbruchsversuch überrascht - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen sind am Dienstagnachmittag (13.05.2025) gegen 16:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ellerstraße eingedrungen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecherinnen zur Tatzeit in das Treppenhaus. Ein Bewohner der angegangenen Wohnung nahm zunächst mehrfach die Klingel der Wohnungstüre wahr, ohne diese zu öffnen. Kurz darauf hörte er Geräusche am Schloss der Türe und ging in den Flur. Dort überraschte er zwei Frauen, die unmittelbar aus dem Haus flüchteten. Mehrere Stunden nach dem Tatgeschehen informierte der Mann schließlich die Polizei. Die mutmaßlichen Einbrecherinnen werden als etwa 1,60-1,70 m groß sowie mit schlanken Staturen und schwarzen Haaren beschrieben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beiden Frauen im Tatzeitraum in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

