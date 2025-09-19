PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eigentümer von Baumaschinen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

POL-HI: Eigentümer von Baumaschinen gesucht - Wer kann Hinweise geben?
  • Bild-Infos
  • Download
  • 6 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mitte Juni dieses Jahres stellte die Polizei mehrere Baumaschinen in Hildesheim sicher, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Die zuständigen Ermittler schließen dabei nicht aus, dass sich etwaige Tatorte unter Umständen nicht nur im Raum Hildesheim, sondern auch in benachbarten Landreisen bzw. der Region Hannover befinden könnten.

Die Maschinen konnten bislang jedoch keinen konkreten Taten bzw. Geschädigten zugeordnet werden.

Mit der Veröffentlichung von Bildern, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise zur Herkunft der Geräte zu erhalten.

Bei den Gegenständen handelt es sich im Einzelnen um:

   - eine Rüttelplatte der Marke "WACKER", Typ 1B20-7, mit Gravur "EG
     R"
   - einen Rüttelstampfer der Marke "weber" mit HONDA-Motor, Typ SRV 
     590
   - ein dreiteiliges Leichtes Fallgewichtsgerät der Marke "HMP"
   - einen Rüttelstamper des Herstellers "WACKER NEUSON", WM80 B9 
     60-2
   - einen großen Trennschleifer der Marke "DOLMAR", PC-7414
   - einen großen Trennschleifer der Marke STIHL, TS420
   - einen Benzinhammer der Marke "WACKER NEUSON", Typ Breaker BH55

Wer Hinweise auf die Herkunft der Maschinen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 15:40

    POL-HI: Autos kollidieren bei Unfall am Heidekrug - Zwei Personen verletzt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Im Einmündungsbereich der Landesstraße 485 und der Kreisstraße 101 kam es heute Vormittag (18.09.2025) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 63-jähriger Hildesheimer gegen 10:15 Uhr mit einem Mercedes von der K101 nach links auf die L485 ab. Hierbei ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:15

    POL-HI: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Elze

    Hildesheim (ots) - ELZE (hei). Am Donnerstag, 18.09.2025, führte die Polizei Elze im Zuständigkeitsbereich an verschiedenen Örtlichkeiten gezielte Geschwindigkeitsmessungen zur Überwachung des Straßenverkehrs durch. Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 30 km/h. Auf den ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 12:53

    POL-HI: Einbruch in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - In der Tatzeit zwischen Mittwoch, dem 17.09.2025, 10:00 Uhr und Donnerstag, dem 18.09.2025, 08:00 Uhr, kam es in der Wilhelm-Funke-Str. (Sackgasse) im Alfelder Ortsteil Röllinghausen zu einem Einbruch. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde an das freistehende Einfamilienhaus über den rückwärtigen Bereich herangetreten. Der oder die Täter kletterten über einen überdachten Anbau und hebelten im Obergeschoss ein Fenster auf. Auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren