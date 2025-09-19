Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eigentümer von Baumaschinen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mitte Juni dieses Jahres stellte die Polizei mehrere Baumaschinen in Hildesheim sicher, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Die zuständigen Ermittler schließen dabei nicht aus, dass sich etwaige Tatorte unter Umständen nicht nur im Raum Hildesheim, sondern auch in benachbarten Landreisen bzw. der Region Hannover befinden könnten.

Die Maschinen konnten bislang jedoch keinen konkreten Taten bzw. Geschädigten zugeordnet werden.

Mit der Veröffentlichung von Bildern, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise zur Herkunft der Geräte zu erhalten.

Bei den Gegenständen handelt es sich im Einzelnen um:

- eine Rüttelplatte der Marke "WACKER", Typ 1B20-7, mit Gravur "EG R"

- einen Rüttelstampfer der Marke "weber" mit HONDA-Motor, Typ SRV 590

- ein dreiteiliges Leichtes Fallgewichtsgerät der Marke "HMP"

- einen Rüttelstamper des Herstellers "WACKER NEUSON", WM80 B9 60-2

- einen großen Trennschleifer der Marke "DOLMAR", PC-7414

- einen großen Trennschleifer der Marke STIHL, TS420

- einen Benzinhammer der Marke "WACKER NEUSON", Typ Breaker BH55

Wer Hinweise auf die Herkunft der Maschinen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

