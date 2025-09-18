Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autos kollidieren bei Unfall am Heidekrug - Zwei Personen verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Einmündungsbereich der Landesstraße 485 und der Kreisstraße 101 kam es heute Vormittag (18.09.2025) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 63-jähriger Hildesheimer gegen 10:15 Uhr mit einem Mercedes von der K101 nach links auf die L485 ab. Hierbei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten VW zusammen, an dessen Steuer eine 90-jährige Frau aus dem Landkreis Hildesheim saß und in Richtung Diekholzen unterwegs war.

Eine Ersthelferin, die auf die Unfallstelle zugekommen war, setzte einen Notruf ab und kümmerte sich anschließend um die Fahrerin des Volkswagens, die durchgehend ansprechbar war.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 63-Jährige leicht und die 90-Jährige schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In dem Mercedes hatte sich zudem eine 71-jährige Beifahrerin befunden. Die Frau wies zwar keine Verletzungen auf, wurde vorsorglich aber ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde vorerst auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Gegen 11:10 Uhr wurde die Unfallstelle wieder freigegeben. Bis dahin kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell