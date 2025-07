Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Mofa entwendet -Zeugen gesucht-

Matzenbach (Kreis Kusel) (ots)

Ein rotes Mofa mit schwarzer Satteltasche aus Leder wurde in der Glanstraße in Matzenbach entwendet. Das Gefährt der Marke Sachs wurde im Zeitraum von Donnerstag, 03.07.2025 gegen 20:00 Uhr und Montag, 07.07.2025 gegen 18:00 Uhr, vor dem Anwesen in der Glanstraße abgestellt. Der Schaden wird auf ca. 150EUR geschätzt. Mögliche Zeugen der Tat, bzw. wer Hinweise zum aktuellen Abstellort des Mofas geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter 0631/369-14499 oder per Mail (piusel@polizei.rlp.de) zu melden. |pikus

