Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit um Hund endet in Auseinandersetzung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich gegen 11:45 Uhr im Quadrat F 5 ein Streitgespräch um einen Hund zwischen zwei Männern, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Ein Mann sprühte im Verlauf des Streitgespräches Pfefferspray auf einen 34-Jährigen und schlug im weiteren Verlauf mit einem Schlagstock auf ihn ein. Er konnte kurzfristig flüchten, stürzte dabei in Höhe des Quadrates G 5 zu Boden und war weiteren Schlägen ausgesetzt. Im Anschluss entfernte sich der Tatverdächtige mit einem Auto. Hierbei bemerkte der 34-Jährige den Verlust seiner Halskette. Durch die Tat wurde er leicht verletzt, vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 180-185 cm, sprach Deutsch mit Schweizer Akzent, hatte einen Dreitagebart, kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des schweren Raubes aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

