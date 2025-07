Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand auf Balkon, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet,

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6077874,

ereignete sich am gestrigen Mittwochmorgen gegen 11:45 Uhr ein Balkonbrand in der Zeppelinstraße in Mannheim. Der Brand des Balkons breitete sich auf die angrenzende Wohnung aus. Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer gegen 12:15 Uhr löschen. Eine Bewohnerin konnte die Wohnung eigenständig verlassen. In diesem Zusammenhang wurde sie durch den Rauch leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch behandelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro und die Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Hintergründe zur Brandursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt.

