POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) - Ein 25-Jähriger fuhr am Mittwoch mit einem Audi von der Straße Wingertsbuckel kommend auf die Sudetenstraße in Richtung Käfertal. Dabei verlor er gegen 11:30 Uhr auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Die jeweiligen Fahrer mussten leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch ein ...

mehr