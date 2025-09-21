PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Langenholzen- Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Hildesheim (ots)

LANGENHOLZEN (cmü). Am 21.09.2025 gegen 00:50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildesheim mit einem PKW von Langenholzen in Fahrtrichtung Sibbesse. In einer Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. In Folge der Kollision wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Zwei weitere Fahrzeuginsassen erlitten ebenfalls Verletzungen, konnten sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die freiwilligen Feuerwehren aus Sack, Langenholzen und Alfeld waren mit starken Kräften vor Ort und befreiten den Fahrer aus dem Fahrzeug. Dieser und ein Mitfahrer wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug war auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Der unfallbeteiligte PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die untere Wasserbehörde des Landkreis Hildesheim am Unfallort. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße komplett gesperrt. Bedingt durch die Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

