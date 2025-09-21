PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 7-jähriges Kind verursacht einen Verkehrsunfall

Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025 kam es um 16:25 Uhr in Grünstadt in der Hochgewanne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 43-jähriger Rennradfahrer fuhr auf der Hochgewanne in Fahrtrichtung Sausenheimer Straße. Aus einer Seitenstraße in der Hochgewanne fuhr ein 7-jähriges Kind mit seinem Mountainbike und missachtete die Vorfahrtsregel rechts vor links, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrräder kam. Beide Fahrradfahrer erlitten leichte Verletzungen am Schienbein. Die Fahrräder waren weiterhin fahrbereit, allerdings entstand an dem hochwertigen Carbonrahmen des Rennrads ein Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro.

Üben sie mit ihren Kindern frühzeitig und altersgerecht das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Es geht nicht nur um das Erlernen der Verkehrsregeln, sondern auch darum, Gefahren zu erkennen. Die Verantwortung liegt jedoch nicht alleine bei den Eltern, alle Verkehrsteilnehmer können dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, indem sie die Geschwindigkeiten anpassen, insbesondere in Wohngebieten und in der Nähe von Schulen und Spielplätzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Liedtke, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 07:15

    POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der K23 bei Esthal, auslaufende Betriebsstoffe

    Esthal (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der K 23 zwischen Frankeneck und Esthal wurde am Samstag (20.09.2025), kurz nach 08.00 h, der Dieseltank eines Feuerwehrfahrzeuges aufgerissen, so dass der Treibstoff auf die Fahrbahn lief. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten, welche durch eine Fachfirma aus Frankenthal durchgeführt wurden, wurde die K23 für ca. drei ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 07:12

    POL-PDNW: Schrebergarteneinbrüche - Diebesgut sichergestellt - Suche nach Geschädigten

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Samstag (20.09.2025) wurden bei hiesiger Polizeiinspektion bislang zwei Einbrüche in Schrebergärten im Bereich Knappengraben gemeldet, bei welchen u.a. ein Stromaggregat entwendet worden war. Durch Zeugenhinweise konnte eine Garage in Neustadt an der Weinstraße ermittelt werden, in welcher das Diebesgut festgestellt werden konnte. ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 06:59

    POL-PDNW: 33-jähriger Autofahrer rast ohne gültige Fahrerlaubnis durch Sausenheim

    Grünstadt Ortsteil Sausenheim (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025 um 23:50 Uhr sollte ein Pkw durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Leininger Straße in Grünstadt Sausenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Pkw versuchte zunächst zu flüchten und beschleunigte seinen Pkw innerorts deutlich über die erlaubten 30 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren