Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der K23 bei Esthal, auslaufende Betriebsstoffe
Esthal (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der K 23 zwischen Frankeneck und Esthal wurde am Samstag (20.09.2025), kurz nach 08.00 h, der Dieseltank eines Feuerwehrfahrzeuges aufgerissen, so dass der Treibstoff auf die Fahrbahn lief. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten, welche durch eine Fachfirma aus Frankenthal durchgeführt wurden, wurde die K23 für ca. drei Stunden teilweise voll gesperrt.
