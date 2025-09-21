PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der K23 bei Esthal, auslaufende Betriebsstoffe

Esthal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 23 zwischen Frankeneck und Esthal wurde am Samstag (20.09.2025), kurz nach 08.00 h, der Dieseltank eines Feuerwehrfahrzeuges aufgerissen, so dass der Treibstoff auf die Fahrbahn lief. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten, welche durch eine Fachfirma aus Frankenthal durchgeführt wurden, wurde die K23 für ca. drei Stunden teilweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

