POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der K23 bei Esthal, auslaufende Betriebsstoffe

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 21.09.2025 um 03:30 Uhr wurde ein 17-jährige aus Lambrecht in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, als dieser mit einem Miet-E-Scooter unterwegs war. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von THC steht. Zudem führte dieser einen Joint, sowie eine geringe Menge Cannabis mit. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe ...

mehr