POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend (03.12.2024) in der Pragstraße ereignet hat. Eine 22 Jahre alte Skoda-Fahrerin war gegen 20.00 Uhr in der Pragstraße in Richtung Pragsattel unterwegs. Auf Höhe der Löwentorstraße bog eine 52-Jährige mit ihrem Audi nach rechts in die Pragstraße ein. Im Kreuzungsbereich, der durch Ampelschaltung geregelt ist, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

