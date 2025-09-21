PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 33-jähriger Autofahrer rast ohne gültige Fahrerlaubnis durch Sausenheim

Grünstadt Ortsteil Sausenheim (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025 um 23:50 Uhr sollte ein Pkw durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Leininger Straße in Grünstadt Sausenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Pkw versuchte zunächst zu flüchten und beschleunigte seinen Pkw innerorts deutlich über die erlaubten 30 km/h. Der Pkw konnte durch die Streife im Rahmen der Fahndung aufgefunden und kontrolliert werden. Der 33-jährige Fahrer konnte den Beamten nach Aufforderung keinen Führerschein aushändigen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Zudem wurde gegen den 37-jährigen Fahrzeughalter ein Strafverfahren wegen Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Liedtke, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 05:25

    POL-PDNW: Cannabis mitgeführt und im Blut

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 21.09.2025 um 03:30 Uhr wurde ein 17-jährige aus Lambrecht in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, als dieser mit einem Miet-E-Scooter unterwegs war. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von THC steht. Zudem führte dieser einen Joint, sowie eine geringe Menge Cannabis mit. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 05:23

    POL-PDNW: Nur schnell ein Paket holen...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... wollte am 21.09.2025 um 01:20 Uhr ein 49-Jähriger aus Neustadt/W., welcher in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Mann gab an, dass er in einer nahegelegenen Paketstation ein Päckchen abholen wollte. Bei diesem konnte jedoch Atemalkoholgeruch während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit festgestellt werden. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren