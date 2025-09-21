PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabis mitgeführt und im Blut

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.09.2025 um 03:30 Uhr wurde ein 17-jährige aus Lambrecht in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, als dieser mit einem Miet-E-Scooter unterwegs war. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von THC steht. Zudem führte dieser einen Joint, sowie eine geringe Menge Cannabis mit. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Joint und das Cannabis aufgrund des Alters des Lambrechters sichergestellt. Der 17-Jährige wurde seinem Erziehungsberechtigten überstellt. Diesen erwartet nun ein Verfahren, ferner wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

