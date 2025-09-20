POL-PDNW: Brand eines Vollernters zwischen den Weinreben

Grünstadt (ots) - Wie vorab bereits gemeldet, kam es am heutigen Vormittag zu einem mehrstündigen, flächendeckenden Stromausfall in Teilen von Grünstadt, sowie in Sausenheim und Neuleiningen. Durch die Stadtwerke konnte die Versorgung zwischenzeitlich wieder hergestellt werden und läuft stabil. Lediglich in einzelnen Teilbereichen sind noch kleinere Nacharbeiten nötig. Als Ursache wird ein beschädigtes Erdkabel ...

mehr