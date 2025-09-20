PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Brand eines Vollernters zwischen den Weinreben

POL-PDNW: Brand eines Vollernters zwischen den Weinreben
Kindenheim (ots)

Am Samstagmorgen, den 20.09.2025, brach gegen 07:52 Uhr zwischen den Weinreben bei Kindenheim aufgrund eines technischen Defekts ein Brand an einem Vollernter aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Liedtke, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

