Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Brand eines Vollernters zwischen den Weinreben
Kindenheim (ots)
Am Samstagmorgen, den 20.09.2025, brach gegen 07:52 Uhr zwischen den Weinreben bei Kindenheim aufgrund eines technischen Defekts ein Brand an einem Vollernter aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 EUR.
