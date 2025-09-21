Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nur schnell ein Paket holen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... wollte am 21.09.2025 um 01:20 Uhr ein 49-Jähriger aus Neustadt/W., welcher in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Mann gab an, dass er in einer nahegelegenen Paketstation ein Päckchen abholen wollte. Bei diesem konnte jedoch Atemalkoholgeruch während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,18 Promille, weshalb der E-Scooter einer Angehörigen übergeben und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

