Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung an PKW

Aalen (ots)

Murrhardt: Unfall mit Personenschaden

Am Mittwochabend gegen 21:20 Uhr befuhr ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer die L1119 von Murrhardt kommend in Richtung Vorderwestermurr. In einer Linkskurve kam er wahrscheinlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Dabei verletzte er sich leicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Kernen/Rommelshausen: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr bog ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Stetten kommend von einem Verbindungsweg in die Kelterstraße ab. Ihm kam dort ein 22-jähriger Ford-Fahrer entgegen, der zu weit mittig der Fahrbahn fuhr und mit dem Fahrradfahrer zusammenstieß. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit der Fahrzeuge wurde der 13-jähriger Radfahrer nur leicht verletzt.

Schorndorf-Schornbach: Außenspiegel an Pkw beschädigt

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 13:20 Uhr wurde in der Beundenstraße der linke Außenspiegel eines geparkten Opel abgeschlagen bzw. abgetreten. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell