PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung an PKW

Aalen (ots)

Murrhardt: Unfall mit Personenschaden

Am Mittwochabend gegen 21:20 Uhr befuhr ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer die L1119 von Murrhardt kommend in Richtung Vorderwestermurr. In einer Linkskurve kam er wahrscheinlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Dabei verletzte er sich leicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Kernen/Rommelshausen: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr bog ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Stetten kommend von einem Verbindungsweg in die Kelterstraße ab. Ihm kam dort ein 22-jähriger Ford-Fahrer entgegen, der zu weit mittig der Fahrbahn fuhr und mit dem Fahrradfahrer zusammenstieß. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit der Fahrzeuge wurde der 13-jähriger Radfahrer nur leicht verletzt.

Schorndorf-Schornbach: Außenspiegel an Pkw beschädigt

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 13:20 Uhr wurde in der Beundenstraße der linke Außenspiegel eines geparkten Opel abgeschlagen bzw. abgetreten. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 07:13

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

    Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Unfallflucht Ein geparkter Ford Fiesta wurde zwischen Dienstag 13 Uhr und Mittwoch 19 Uhr in der Straße Medizinalratsklinge Ecke Am Hofgarten auf einem Parkplatz beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Am zurückgelassenen Ford entstand ein Sachschaden am vorderen linken Kotflügel, an der ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 03:01

    POL-AA: Update zur Vermisstensuche in Allmersbach im Tal - Vermisster gefunden

    Aalen (ots) - Der Gesuchte ca. 80 jährige Mann aus Allmersbach konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Bisherige Meldungen: Update zur Vermisstensuche in Allmersbach im Tal Der Sucheinsatz des Polizeihubschraubers ist vorerst beendet und blieb leider erfolglos. Hinweise nimmt weiter das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen. Ursprüngliche Meldung ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 23:56

    POL-AA: Update zur Vermisstensuche in Allmersbach im Tal

    Aalen (ots) - Der Sucheinsatz des Polizeihubschraubers ist vorerst beendet und blieb leider erfolglos. Hinweise nimmt weiter das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen. Ursprüngliche Meldung Allmersbach im Tal: Suche nach vermisstem Mann Seit ca 13:20 Uhr wird ein ca. 80 jähriger Mann aus Allmersbach vermisst. Dieser ist zu Fuß unterwegs und möglicherweise orientierungslos oder in einer hilflosen Lage. Seit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren