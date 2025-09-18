POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Kirchberg an der Jagst: Unfallflucht

Ein geparkter Ford Fiesta wurde zwischen Dienstag 13 Uhr und Mittwoch 19 Uhr in der Straße Medizinalratsklinge Ecke Am Hofgarten auf einem Parkplatz beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Am zurückgelassenen Ford entstand ein Sachschaden am vorderen linken Kotflügel, an der Stoßstange sowie an einer Felge, wodurch sich der Schaden auf ca. 2000 Euro beläuft. Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unbekannten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

