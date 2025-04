Polizei Dortmund

POL-DO: Regelmäßige Kontrollen - Kräfte der PK Fokus im Einsatz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0334

"Präsenzkonzept Fokus" - Das bedeutet unter anderem zahlreiche Kontrollen in der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt. Auch in den vergangenen Tagen waren die Einsatzkräfte präsent.

Am Freitag (04.04.) kontrollierten die Beamten der Präsenzkonzeption Fokus (PK Fokus) an verschiedenen Kontrollstellen in der Innenstadt und Nordstadt eine Vielzahl von Personen. Es konnten drei Personen mit jeweils einem Haftbefehl festgestellt werden. Die Haftbefehle konnten durch entsprechende Geldzahlungen beglichen werden. In der Brückstraße wurde durch einen 40-jährigen Mann der Reifen eines abgestellten Funkstreifenwagen beschädigt. Der Täter wurde unter Einbindung der vorhandenen Videoüberwachung gestellt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Am Samstagabend stand unter anderem die Poser- und Tunerszene am Wall im Fokus der Einsatzkräfte. In der Spitze zählten die Beamten bis zu 200 Fahrzeuge, die der Szene zugeordnet werden konnten. Gegen 18:00 Uhr wurde die "Boxengasse" im Bereich des Ostwalls geräumt und anwesenden Szeneangehörigen Platzverweise erteilt.

Am Montagabend (07.04.) konnte im Nahbereich der Straße "Grafenhof" eine Person mit 17 Verkaufseinheiten Heroin, sowie ein Schlagring sichergestellt werden. Es wurden zwei entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nach einen Bürgerhinweis wurden zwei vermeintliche Drogendealer im Keuningpark kontrolliert, Betäubungsmittel wurden nicht aufgefunden. Die Personen erhielten einen Platzverweis. Entsprechende Kontrollmaßnahmen im Bereich des Bahnhofs Hörde führten zu keinen Feststellungen.

Am Dienstagabend (08.04.) kontrollierten die Einsatzkräfte in der Bornstraße einen Kleintransporter. Im Fahrzeug wurde eine Vielzahl von ungesicherten Lithium-Akkus festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren wegen Verstoßes gegen die Gefahrgutverordnung eingeleitet. Zahlreiche Personenkontrollen im Bereich der Kampstraße, am Hauptbahnhof Dortmund und im Diedrich-Keuning-Park wurden durchgeführt, ohne besondere Vorkommnisse.

Am Mittwochabend (09.04.) wurde nach einem Bürgerhinweis ein Kiosk in der Lessingstraße aufgesucht. Es konnten mehrere Betäubungsmittelverkäufe beobachtet werden. Nach einem erlassenen Durchsuchungsbeschluss durch das Amtsgericht Dortmund wurde der Kiosk durchsucht. Hier konnte eine nicht geringe Menge Kokain, Cannabis, Verpackungsmaterial und eine vierstellige Bargeldsumme sichergestellt werden. Drei Personen wurden wegen des Verdacht des illegalen Aufenthalts und eine Person aufgrund eines Untersuchungshaftbefehles festgenommen.

Im Zeitraum zwischen dem 04.04. und 09.04. kontrollierten Kräfte der PK Fokus insgesamt 533 Personen und 153 Fahrzeuge. In 15 Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt. Die regelmäßigen Kontrollen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell