Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Update zur Vermisstensuche in Allmersbach im Tal

Aalen (ots)

Der Sucheinsatz des Polizeihubschraubers ist vorerst beendet und blieb leider erfolglos. Hinweise nimmt weiter das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

Ursprüngliche Meldung

Allmersbach im Tal: Suche nach vermisstem Mann

Seit ca 13:20 Uhr wird ein ca. 80 jähriger Mann aus Allmersbach vermisst. Dieser ist zu Fuß unterwegs und möglicherweise orientierungslos oder in einer hilflosen Lage. Seit 23:15 Uhr ist auch ein Polizeihubschrauber im Sucheinsatz. Hinweise zum Aufenthaltsort oder mögliche Sichtungen können telefonisch dem Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell