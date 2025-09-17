Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus - Versuchter Einbruch - Container und Auto beschädigt



Weinstadt: Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohnerin verstorben

Am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr verständigte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Luitgardstraße die Feuerwehr, da er im Gebäude Rauchgeruch wahrnahm. Die Feuerwehr, die mit insgesamt acht Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte die Wohnung, von der der Rauchgeruch ausging, schnell lokalisieren und öffnen. In der stark verrauchten Wohnung befand sich noch die 87 Jahre alte Bewohnerin, die sofort aus der Wohnung gebracht und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer, das in der Küche der Wohnung ausgebrochen war, bereits überwiegend erloschen. Wann genau es zum Brandausbruch kam und wodurch das Feuer verursacht wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar, zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Andere Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Weinstadt: Versuchter Einbruch in Industriegebäude

Zwischen Dienstag, 18:40 Uhr und Mittwoch, 6:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Industriegebäude in der Werkstraße einzubrechen. Den Einbrechern gelang es hierbei allerdings nicht, die Eingangstüre des Gebäudes aufzubrechen, allerdings hinterließen sie beim Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Backnang: Container und Auto beschädigt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde auf einem Firmengelände in der Sulzbacher Straße ein Opel und ein Bürocontainer durch unbekannte Täter beschädigt. Am Fahrzeug, sowie am Container wurden mehrere Löcher festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Beschädigungen durch eine Schusswaffe verursacht worden sein könnten. Zum vermuteten Tatzeitraum hielten sich keine Personen auf dem Firmengelände oder im Container auf, so dass niemand verletzt wurde. Das Polizeirevier Backnang bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

