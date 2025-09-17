Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Gartenhütten aufgehebelt, Müll über Auto entleert

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Unfallflucht

Am Dienstag im kurzen Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde der rechte Außenspiegel eines Peugeot, der im Stieglitzweg geparkt war, beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Mit Verkehrsinsel kollidiert

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer kam am Dienstagabend gegen 23:30 beim Abbiegen an der Kreuzung An der Talaue / Alte Bundesstraße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am BMW wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Alfred-Kärcher-Straße einen geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Berglen: Aufgefahren

Eine 57 Jahre alte Renault-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 13:45 Uhr die Kreisstraße 1915 in Richtung Oppelsbohm. Auf Höhe der Einmündung Stockwiesen bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 58-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Rosenstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mazda und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07181 2040.

Schorndorf/Konnenberg-Aichenbach: Gartenhütten angegangen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11.09. und Dienstag, 16.09. versuchten unbekannte Täter in zwei Gartenhütten einzudringen. Dazu versuchten sie, die Hütten gewaltsam aufzuhebeln, was jedoch nur bei einer Hütte gelang. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Unbekannten hinterließen an beiden Hütten einen Sachschaden in Höhe vom mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 2040 zu melden.

Welzheim: Müll über Auto entleert - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Montag, 21:00 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr entleerten unbekannte Personen den Inhalt mehrerer Säcke Hausmüll über einen geparkten Audi. Das Fahrzeug stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Burgstraße. Ob das Fahrzeug durch den Müll beschädigt wurde, ist noch unklar. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07182 92810.

