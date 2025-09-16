POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin erledigt
Aalen (ots)
Murrhardt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin erledigt
Die seit Sonntagabend vermisste 82-jährige Seniorin ist am Dienstagabend (16.09.2025) wieder wohlbehalten und unverletzt in dem Pflegeheim aufgetaucht. Die Presseorgane werden gebeten, Lichtbilder der Vermissten wieder aus den Onlinemedien zu entfernen.
Hier folgt der Text der Ursprungsmeldung vom 16.09.2025:
Murrhardt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin 16.09.2025, 15:17 Uhr
Aalen Seit Sonntagabend wird eine Seniorin aus einem Pflegeheim in Murrhardt vermisst. Sie könnte sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage befinden. Die Waiblinger Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.
