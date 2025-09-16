POL-AA: Murrhardt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin
Aalen (ots)
Seit Sonntagabend wird eine Seniorin aus einem Pflegeheim in Murrhardt vermisst. Sie könnte sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage befinden. Die Waiblinger Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.
Unter folgendem Link geht's zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild und Personenbeschreibung:
https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/murrhardt-vermisstenfahndung/
