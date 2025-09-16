Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin

Aalen (ots)

Seit Sonntagabend wird eine Seniorin aus einem Pflegeheim in Murrhardt vermisst. Sie könnte sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage befinden. Die Waiblinger Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Unter folgendem Link geht's zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild und Personenbeschreibung:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/murrhardt-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell