PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall - Unfallflucht

Aalen (ots)

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr, einen Mercedes-Lkw, der auf einem Autohof in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Neuler/Ebnat: Unfall

Ein 53-jähriger Dacia-Lenker fuhr am Dienstagmorgen gegen 08:20 Uhr auf der K3232 mehrfach zu weit links. Als er auf Höhe der Einmündung Ebnater Dorfstraße einem entgegenkommenden Lkw ausweichen wollte, kam das Fahrzeug nach rechts in das Bankett. In der Folge übersteuerte der 53-Jährige und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin überschlug sich der Pkw und kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Der 53-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Er wurde verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die K3232 musste zur Unfallaufnahme und Rettung auf Höhe Neuler-Ebnat voll für den Verkehr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 14:44

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Durch Hundebiss verletzt und Einbruch in Bar

    Aalen (ots) - Michelbach: Jugendlicher durch Hundebiss verletzt Am Donnerstag, den 04.09.2025, gegen 14 Uhr spielte ein 15-jähriger Jugendlicher auf einem Sportplatz im Hagenhofweg mit einem Ball. Dabei rannte der Hund eines dort ebenfalls spielenden Hundehalters auf den 15-Jährigen zu und wollte nach dem Ball schnappen. Der braun-weiße Hund bei dem es sich um einen ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:33

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Welzheim: Aufgefahren Ein 31 Jahre alter Lkw-Fahrer bemerkte am Dienstagmorgen gegen 7:00 Uhr beim Befahren der Stuttgarter Straße zu spät, dass die vor ihm fahrende ebenfalls 31-jährige Lkw-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Im Zeitraum zwischen 18:00 ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 07:56

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - Unfälle - Einbrüche - Vandalismus

    Aalen (ots) - Waiblingen: Reifen zerstochen Zwischen Samstag, 14:30 Uhr und Montag, 10:50 Uhr zerstach ein bisher unbekannter Täter in der Straße Wendelkönig alle vier Reifen eines geparkten Pkw sowie den Hinterreifen eines Motorrades. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren