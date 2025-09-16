Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall - Unfallflucht

Aalen (ots)

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr, einen Mercedes-Lkw, der auf einem Autohof in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Neuler/Ebnat: Unfall

Ein 53-jähriger Dacia-Lenker fuhr am Dienstagmorgen gegen 08:20 Uhr auf der K3232 mehrfach zu weit links. Als er auf Höhe der Einmündung Ebnater Dorfstraße einem entgegenkommenden Lkw ausweichen wollte, kam das Fahrzeug nach rechts in das Bankett. In der Folge übersteuerte der 53-Jährige und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin überschlug sich der Pkw und kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Der 53-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Er wurde verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die K3232 musste zur Unfallaufnahme und Rettung auf Höhe Neuler-Ebnat voll für den Verkehr gesperrt werden.

