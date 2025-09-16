Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - Unfälle - Einbrüche - Vandalismus

Aalen (ots)

Waiblingen: Reifen zerstochen

Zwischen Samstag, 14:30 Uhr und Montag, 10:50 Uhr zerstach ein bisher unbekannter Täter in der Straße Wendelkönig alle vier Reifen eines geparkten Pkw sowie den Hinterreifen eines Motorrades. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Samstagabend in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Kalkofenstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Sonntag, 17:30 Uhr und Montag, 6:20 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Vereinsheim in der Hartweinbergstraße und brachen dort einen Tresor auf. Aus diesem wurde ein niederer vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07151 82149 Zeugenhinweise entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntagmittag und Montagabend versuchten bisher unbekannte Diebe die Eingangstüre zu einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Dies gelang den Einbrechern nicht, allerdings hinterließen sie beim Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Zugangstor von Amtsgericht beschmiert

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung am Zugangstor des Amtsgerichtes. Durch bisher unbekannte Vandalen wurde in weißer Farbe ein "A" an das Eingangstor geschmiert. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt, bemerkt wurde der Schaden am Mittwoch (10.09.2025). Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Kind bei Unfall verletzt - Fahrer geflüchtet

Ein siebenjähriger Junge befuhr am Montagabend gegen 18:45 Uhr den Radweg parallel zur L 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten. Als der Radweg endete, wollte er die Straße überqueren, um den Radweg auf der anderen Straßenseite zu nutzen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem bisher unbekannten Autofahrer, der nach dem Unfall unerlaubt weiterfuhr. Bei dem Pkw soll es sich nach Aussagen des Knaben um einen schwarzen Audi R8 mit Waiblinger Zulassung handeln, der Fahrer soll einen dunklen Vollbart haben, ca. 35 Jahre alt und Brillenträger sein. Der Bub erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zum Hergang oder zum geflüchteten Autofahrer machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Fußgänger nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr am Montag gegen 20:30 Uhr den Kreisverkehr in der Benzstraße und übersah beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr einen 51-jährigen Fußgänger, der die Straße am Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Fußgänger erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Sprinter wird auf 2500 Euro geschätzt.

Kaisersbach: Einbruch

In der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht verschaffte sich ein bisher unbekannter Dieb Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Ziegelhütte und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Vermutlich da er während des Einbruchs gestört wurde, flüchtete er unverrichteter Dinge wieder. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

