Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrfehler verursacht Unfall

Eine 16-jährige Rollerfahrerin fuhr am Montag gegen 12 Uhr auf der Schönebürgstraße stadtauswärts, als ihr auf der Höhe eines Einkaufsgeschäfts ein Pkw entgegenkam, welcher auf den dazugehörigen Parkplatz einbiegen wollte. Die Fahrerin erschrak und kam in der Folge zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Crailsheim: Unfall bei Abbiegevorgang

Auf der Nord-West-Umgehung wollte am Montag gegen 11:30 Uhr ein 44-jähriger Kia-Fahrer an der Einmündung zur Tiefenbacher Straße nach links abbiegen, als er dabei einen entgegenkommenden 38-jährigen Lkw-Fahrer, welcher auf der Nord-West-Umgehung in Richtung B290 unterwegs war, übersah. Dadurch kam es schließlich zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall verletzte sich der 44-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 19.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

