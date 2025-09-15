Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Rohbau

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Rohbau

Im Zeitraum von Samstag 14 Uhr bis Montag 7:15 Uhr wurde in der Schönebürgstraße in einen Rohbau eingebrochen. Unbekannte begaben sich auf das Gelände, öffneten gewaltsam eine Baustellentür und entwendeten anschließend rund 45 Meter Kabel sowie mehrere Akkuwerkzeuge. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Wer etwas Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell