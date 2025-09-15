Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Einbruch - Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

Zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Montag, 06:40 Uhr, wurde die Windschutzscheibe eines Opels, der in der Hardtstraße abgestellt war, von Unbekannten zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Unbekannte verschafften sich durch Aufhebeln einer Seiteneingangstür zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, Zugang in ein Firmengebäude in der Marie-Curie-Straße. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Schubladen und Rollcontainer. Aus einer Geldkassette, die sich in einem Rollcontainer befand, wurden ca. 1.200 Euro entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Ellwangen: Fahrzeugbrand

Am Montagmorgen, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Siemensstraße/Einmündung Haller Straße zu einem Fahrzeugbrand. Aus dem Motorraum eines Fords schlugen aus bislang ungeklärter Ursache Flammen. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

