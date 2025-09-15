POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Unfälle - Gefährliche Fahrmanöver - Einbruch

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Am Montagmorgen gegen 5:15 Uhr geriet in der Heinrich-Küderli-Straße ein geparkter VW in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Pkw, konnte aber nicht mehr verhindern, dass an diesem Totalschaden entstand. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr auf einem Parkplatz des Rems-Murr-Centers in der Bühlstraße einen dort geparkten BMW. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter Tel. 0711 57720.

Fellbach: Gefährliche Fahrmanöver

Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer fiel am Montag, gegen 09:05 Uhr durch seine unsichere und gefährliche Fahrweise auf. Der 76-Jährige war auf der Stuttgarter Straße in Richtung Fellbach unterwegs und fuhr dabei mehrfach dicht auf andere Verkehrsteilnehmer auf. Ferner geriet er wiederholt kurzzeitig auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. An der Einmündung Stuttgarter Straße/Höhenstraße kam der 76-Jährige mit seinem Fahrzeug zum Stehen nachdem er eine, Rotlicht zeigende, Ampel ignoriert hatte. Bei der polizeilichen Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mercedes-Fahrer unter Einfluss von Medikamenten stand, welche die Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Der 76-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet weitere Zeugen und Geschädigte, die durch die geschilderte Fahrweise behindert oder gefährdet wurden, um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0711 57720.

Welzheim/Breitenfürst: Ast beschädigt Auto

Vermutlich durch eine starke Windböe löste sich ein Ast von einem Baum in der Lorcher Straße (L1155) und beschädigte einen in Richtung Pfahlbronn vorbeifahrenden VW-Crafter an der Frontscheibe und A-Säule. Verletzt wurde niemand. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Schorndorf/Miedelsbach: Einbruch in Supermarkt

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag über das Dach gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt in der Rudersberger Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Schorndorf. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 07181 2040.

